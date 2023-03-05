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Dünya Savaştaki Rusya'dan: Yeni Rus yedek asker için teslimatı hazır değil! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu
Dünya

Savaştaki Rusya'dan: Yeni Rus yedek asker için teslimatı hazır değil! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yayınladığı istihbarat raporunda "Rus yedek askerleri ne fiziksel ne de psikolojik olarak hazır değil" ifadelerine yer verdi. İngiltere Savunma Bakanlığı: "Rus yedek askerleri ne fiziksel ne de psikolojik olarak hazır değil"

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:23:00 - 2023-03-05 21:33:19
Savaştaki Rusya'dan: Yeni Rus yedek asker için teslimatı hazır değil! İngiltere Savunma Bakanlığı duyurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin yayınladığı istihbarat raporunda "Rus yedek askerleri ne fiziksel ne de psikolojik olarak hazır değil" ifadelerine yer verdi.İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yayınladığı en son savunma istihbaratı güncellemesinde, Rus ordusunda Ukrayna'da yaşadığı cephane kıtlığına dikkat çekilerek, Rus yedek askerlerinin göğüs göğse çarpışmak için muhtemelen "kürek" kullandığını açıkladı. Açıklamada, Rus yedek kuvvetlerinin Ukrayna'daki "somut bir noktaya" saldırmak için "ateşli silahlar ve küreklerle" silahlandırıldığı aktarılarak, geçtiğimiz ayın sonlarında "sadece ateşli silahlar ve küreklerle silahlanmış" Rus yedek güçlerine bir Ukrayna mevzisine saldırma emri verildiği ifade edildi.

Küreklerin yakın muharebe için kullanılan düşük teknolojili savaş araçları olduğunu belirten Bakanlık, MPL-50 olarak tanımlanan aracın, Rusya'da ilk olarak 1869'da tasarlanmasından bu yana çok değişmediğini ifade etti. Bakanlık, Rus yedek askerinden hiçbirinin Ukrayna'daki harekete ne fiziksel ne de psikolojik olarak hazır olmadığını aktardı.Bakanlık, savaşta yakın çatışmaların arttığını ve bunun nedeninin Rusya'nın cephanesinin azalması olabileceğini belirterek, yakın çatışmaların nerede gerçekleştiği hakkında bilgi vermedi.

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