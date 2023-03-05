Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! Gram altın fiyatları bu hafta yatırımcıyı bile şaşırttı!

Kafaları karıştıran altın fiyatları yine gündemde. Gram ve çeyrek altındaki gidişat kafaları iyice karıştırıyor. İslam Memiş'ten dolar ve altın için rekor tahmin: Kimse beklemiyordu. Açıklamayı duyan döviz bürosu ve kuyumcuya koşuyor! Bir yandan FED'den gelen faiz beklentisi diğer yandan altının global değeri, dikkat çekmekte. Altın, nasıl bir gidişat ile karşı karşıya kaldı? Gram, çeyrek, ONS, 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin güncel fiyatları liste halinde paylaşıldı. 5 Mart 2023 Pazar günü altındaki son durum hem kuyumcularda hem de dijital piyasalarda dikkat çekti.

Altın Fiyatı 2023'te Düşer mi?

Altının güncel gidişatına göre pek çok analist ve uzman yorum yapıyor. Altın uzmanları, yatırımcılar ONS altın başta olmak üzere altının nasıl şekilleneceğini araştırıyor. Altın gram fiyatı, ons altın cephesindeki gelişmelerle yükselmeye başladı. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, Fed üyelerinden gelen açıklamalarla birlikte hafta sonuna doğru tekrardan güçlenmeye başlandı. Bu yükselişte gram altın fiyatı 2 haftasına zirvesine çıktı.

FED TUTANAKLARI DA FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMINA İŞARET ETTİ

Fed'in son toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonu yeniden aşağı çekmek için borçlanma maliyetlerinde daha fazla artışın gerekli olacağını öngördüğünü gösterdi. Altın fiyatları makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ile yön bulmaya devam edecek. Ulusal para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle değişim yaşayabilir.

İslam Memiş'ten dolar ve altın tavsiyesi yeni açıklamalar

Altın, dolar, euro, için söylenmeyeni söyledi. Finansal analist İslam Memiş, yatırımcılara gram altın için son dakika tek tek açıklamalarda bulundu

İslam Memiş altında bu kez iki ihtimali de değerlendirdi! Rekor rakamını verdi ancak o seviyenin altını görürse altında yükseliş ve düşüş senaryolarını ne olur değerlendirdi. İslam Memiş, gram altın için beklediği zirveyi açıklarken direnç seviyelerine ilişkin ddeğerlendirmesi;

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GRAM ALTINDA İKİ SENARYO BEKLENTİSİ

Finans analisti İslam Memiş, gram altın için çok önemli dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken beklediği seviyeye dair öngörülerini, tavsiyelerini aktardı. Memiş, kritik olarak değerlendirdiği rakamlardaki direnç seviyelerine dikkat çekerek iki farklı analizde bulundu ve uyardı. Memiş, bu seviyelerin aşağı ya da yukarı yönlü aşılması durumunda gram altının yönünün değişeceğini kaydetti. En son olarak yaptığı değerlendirmelerde gram altın yatırımcıları ve altını olanlar için analizlerini aktaran Memiş, ''Gram altın TL ekranlarda 1116 lira ancak, 1126-41 lira aralığında. 25-30 TL'lik bir makas aralığı var ekranlarla. Yukarı yönlü hareketlerde 1170 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Ons altında 1850 direncini takip edeceğiz. 1840'a kadar yükseldi. Yatay seyrini koruyor. Düşüşler alım fırsatı. Beklentimiz yine pozitif yönde. Ons gümüş 20.85 seviyesinde. Biraz daha bekletiyor. İstediği kadar bekletsin, yıllık getiride altına kıyasla fazla getiri sağlamaya devam ediyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. 13.25 lira gümüşün gram fiyatı fiziki tarafta. Hem küresel hem de yurt içi piyasalarda siyasi odaklı gelişmeler takip ediliyor. Biraz da bu tarafla oyalanacak piyasalar. Küresel piyasalarda herhangi bir olumsuz gelişme de şu an için yok." ifadelerini kullandı.

Altın, dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Mart Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Güncel Altın Fiyat Listesi (5 Mart 2023)

5 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mart 2023 Döviz Kuru...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,89 (Alış) - 18,89 (Satış)

EURO: 20,09 (Alış) - 20,10 (Satış)

STERLİN: 22,68 (Alış) - 22,80 (Satış)

1 DOLAR = 18,89 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

5 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.126,66

Gram altın satış: 1.126,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.869,00

Çeyrek altın satış: 1.885,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.739,00

Yarım altın satış: 3.770,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.455,00

Tam altın satış: 7.512,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.613,00

Cumhuriyet altını satış: 7.728,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.653,00

Ata altın satış: 7.705,00

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