Savaşta tam not aldı! Türkiye'den daha fazla KİRPİ alacaklar

Ukrayna Ordusu, personel taşıma görevlerinde BMC KİRPİ mayına karşı korumalı araçları aktif olarak kullanıyor. Defence Express tarafından aktarıldığı üzere Ukraynalı askerler aracın performansından memnuniyetini belirtiyor.

BMC KİRPİ konusundaki deneyimlerini aktaran askerlerden biri, "(Araçlar) kendilerini iyi bir şekilde kanıtladı ve düzenlediğimiz saldırılarda kullanıldı. Tanklardan ve tanksavarlardan isabet almasına rağmen araçlar dayandı" ifadelerini kullandı.

Halihazırda 50 adet KİRPİ’yi aktif olarak kullanan Ukrayna, yakın gelecekte 150 adet KİRPİ MKKA teslim alacak.

Ağustos 2022’de yayımlanan görüntülerde Ukrayna’ya BMC üretimi Kirpi 4×4 mayına korumalı zırhlı araç tedarik edildiği görüntülenmişti, yerel kaynaklar tarafından 50 adet aracın teslim edildiği aktarılmıştı.

KİRPİ MKKA

Mayına karşı korumalı araç sınıfında elde ettiği başarılı koruma ile efsane haline gelen Kirpi 4×4, hem yol tutuş hem de yolcu konforunda sınıfının lideri olmaya devam ediyor.

Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler, Yangın söndürme sistemi, Personel Kompartmanı İklimlendirme sistemi, Patlak gider, Merkezi lastik şişirme sistemi, Sis havanları ve Kendini kurtarma vinci özelliklerine sahip Kirpi 4×4; Manuel taret ve Otomatik silah istasyonu donanımları ile öne çıkıyor.

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