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'Savaşırız' diyorlardı, vurmaya başlayınca işler değişti! YPG'den Türkiye'ye pazarlık teklifi!

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapması halinde 'Savaşacaklarını' söyleyen terör örgütü YPG/PKK, operasyonun başlamasıyla birlikte fikir değiştirdi. Terör örgütü yaşanan bombardımanın ardından Türkiye ile pazarlık yapmak istediklerini belirtti.

10 Ekim 2019 Perşembe 17:44
'Savaşırız' diyorlardı, vurmaya başlayınca işler değişti! YPG'den Türkiye'ye pazarlık teklifi!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasının ardından, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemesi halinde 'savaşacaklarını' söyleyen YPG'den geri adım geldi. Terör örgütü Türkiye ile pazarlık yapmak istediklerini açıkladı.

'Kobane'ye saldırmayın'

Teröristlerce sunulan teklif Kobane oldu. YPG'li teröristler Türkiye'ye Kobane'ye saldırmayacağınızı söz verirseniz diğer kentlerden çıkarız teklifinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:44
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. kobane
  3. YPG

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  • SeymaSeyma17 dk önce
    RABBIM Askerlerimizi korusundurmak yok pkk vurmaya devam

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