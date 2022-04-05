Savaşın soğuk yüzü! Ukraynalı anneden yürek burkan paylaşım

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 41. gününde de sürerken, Ukraynalı Sasha Makoyiv, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf karesi ile yürek burktu.

Makoyiv adlı anne, çocuğunun sırtına ismini ve iletişim bilgilerini yazdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

'Ayrı düşersem sahip çıksınlar istedim'

Vera isimli çocuğun annesi, paylaşımında şunları söyledi:

Bunları savaşın ilk gününde yazdım. O gün, sağır edici patlama sesleriyle titredim. Peki çocuğumun arkasına neden bunları yazdım? Eğer bir şey olursa, çocuğumdan ayrı düşersem birileri çocuğuma sahip çıksın diye yazdım.