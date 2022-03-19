Savaşın bitirilmesi için yeni formül!

Kiev ve Moskova arasındaki müzakereler sürerken Rusya'dan önemli açıklamalar geldi.

Rus müzakereci Medinski, "NATO'ya katılmayı reddetmesi durumunda Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin" görüşüldüğünü açıkladı.

Rus Tass haber ajansına açıklamalarda bulunan Rus müzakereci Medinski, "Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya katılmaması konusunda Rusya ve Ukrayna'nın görüşleri azami derecede yakınlaştı" ifadelerini kullandı.

Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması konusunda yolu yarıladığını söyledi.

Ukrayna tarafında ise son olarak "Rusya ile görüşmelerin çok zorlu" geçtiği açıklaması yapmış müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti.

Macron'dan ateşkes çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü.

Fransa'dan yapılan açıklamada Putin ile görüşen Macron'un derhal ateşkes istediği ve Mariupol'le ilgili kaygılarını ilettiği belirtildi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Marcon tarafından dile getirilen endişelere cevap veren Putin, Rus askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak ve güvenli tahliyeler için insani koridorlar düzenlemek dahil mümkün olan her şeyi yaptığını aktardı.

Putin, Donbas bölgesinde Ukrayna silahlı güçlerince her gün savaş suçu işlendiğini söyleyerek, bu bölgeye yönelik roket ve top saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Putin ve Macron, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerini de ele alırken, bu bağlamda olası anlaşmaların geliştirilmesine yönelik Rus tarafının yaklaşımı Macron’a aktarıldı.