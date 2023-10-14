Savaşı eleştiren Rus gazeteci zehirlendi mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi üzerine bir Rus televizyon kanalında canlı yayın sırasında pankart açarak protesto eylemine girişen gazeteci Marina Ovsyannikova'nın zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Fransız savcılar, Rus gazetecinin Paris'te yaşadığı apartman dairesinde aniden hastalandığını ve zehirlendiğinden şüphelendiğini belirterek ambulans çağırdığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, bu çerçevede polisin Rus gazetecinin dairesinde incelemeler yaptığını belirtti.

Medya izleme örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler'den bir ekibin gazetecinin tıbbi yardım talebinden beri yanında bulunduğu bilgisi verildi.

Örgüt, Ovsyannikova'nın Rusya'dan kaçmasına ve Fransa'ya yerleşmesine yardımcı olmuştu.

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Rus devlet televizyonu Channel One'da çalışan Ovsyannikova, Mart 2022'de bir akşam haber bülteninde sunucunun arkasında "Savaşı durdurun, propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar" yazılı bir pankartla göründü.

Ukrayna savaşına yönelik protestoların yasak olduğu ülkede eylemin ardından gözaltına alınan gazeteciden bir süre haber alınamadı.

Eylemiyle ile uluslararası dikkatleri üzerine çeken gazeteci, bir süre Alman medyası için çalıştı.

Televizyon protestosu nedeniyle çıktığı mahkemede 30 bin ruble para cezasına çarptırılan gazeteci, Temmuz 2022'de Kremlin yakınlarında protesto düzenlediği için tutuklandı ve ev hapsine konuldu. Ovsyannikova, daha sonra kızıyla birlikte ülkeden kaçarak Fransa'ya yerleşti.

Moskova'daki bir mahkeme, geçtiğimiz haftalarda Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Ovsyannikova'yı gıyabında 8,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gazetecinin yaşadıkları, Rusya'nın yaklaşık 20 ay önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yoğunlaşan muhalefete yönelik baskıların son örneklerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Euronews