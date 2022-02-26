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Spor "Savaşa Hayır" diyen futbolcu takımdan kovuldu!
Spor

"Savaşa Hayır" diyen futbolcu takımdan kovuldu!

Rus ekibi Zenit'te forma giyen Ukraynalı Yaroslav Rakitskiy, savaşa hayır dediği için takımdan gönderildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 08:00:00 -
"Savaşa Hayır" diyen futbolcu takımdan kovuldu!

Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa girmesine futbol dünyasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından savaş karşıtı paylaşım yapan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'nin kulübü Zenit tarafından takımdan kovulduğu öne sürüldü.

Rus basınında çıkan haberlere göre Zenit, Ukraynalı defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'i takımdan göndermek için sözleşmesinin biteceği Haziran ayını beklemedi. Rus ekibi, Savaş karşıtı paylaşım yaparak, "Ben Ukraynalıyım! Ukrayna'ya Barış! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullanan Ukraynalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.

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