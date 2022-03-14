"Savaşa Hayır" diyen futbolcu Başakşehir yolunda!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Yaroslav Rakitski'yi transfer için İstanbul'a getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Yaroslav Rakitski'yi transfer için İstanbul'a getirdi.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, son olarak Zenit forması giyen Yaroslav Rakitskiy transferinde büyük aşama kaydetti.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir, Zenit'ten ayrılan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'yi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.
Savunmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla yapılacak görüşmeler sonrası transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
ZENİT OYUNCUYU GÖNDERMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde Zenit, Ukraynalı defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'i takımdan göndermek için sözleşmesinin biteceği Haziran ayını beklememişti. Rus ekibi, Savaş karşıtı paylaşım yaparak, "Ben Ukraynalıyım! Ukrayna'ya Barış! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullanan Ukraynalı futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.