  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savaş topunun içinde hesapta olmayan son!
Gündem

Savaş topunun içinde hesapta olmayan son!

Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için bir savaş topunun içine giren kişi sıkışınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 15:51:00 -

Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gezen bir kişi, fotoğraf çektirmek için burada bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi savaş topunun içine girdi. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. Şahıs girdiği topun içinde sıkıştı. Topun içinden çıkmak için uzun süre uğraşan veren şahsın çabası sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay