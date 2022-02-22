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Dünya Savaş tamamen kapıdayken Rusya, Azerbaycan'ın kararını duyurdu
Dünya

Savaş tamamen kapıdayken Rusya, Azerbaycan'ın kararını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya düzenlediği ziyaret sırasında Moskova ile müttefiklik anlaşması imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:49:00 -
Savaş tamamen kapıdayken Rusya, Azerbaycan'ın kararını duyurdu

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın Rusya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Aliyev'in yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Müttefiklik anlaşması

Görüşmede, Aliyev ve Putin'in ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, 22 Şubat'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Aliyev ile görüşecek. Görüşmelerin ardından, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesi imzalanacak." ifadesine yer verildi.

 

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