Savaş, sonunda bitiyor mu? Ukrayna'dan bomba açıklama
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşında 18. güne girilirken, saldırıların odağındaki Ukrayna’nın Devlet Başkanlığı Ofisi, “Uzlaşma yakın” açıklamasını yaptı.
Rus basınına demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu yarın veya ertesi gün olabilir.” dedi. Tüm sorunların ele alındığını aktaran Mihail Podolyak, “Şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu.