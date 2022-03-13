  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Savaş, sonunda bitiyor mu? Ukrayna'dan bomba açıklama
Dünya

Savaş, sonunda bitiyor mu? Ukrayna'dan bomba açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Moskova ve Kiev’in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:07:00 -
Savaş, sonunda bitiyor mu? Ukrayna'dan bomba açıklama

 

Rusya-Ukrayna savaşında 18. güne girilirken, saldırıların odağındaki Ukrayna’nın Devlet Başkanlığı Ofisi, “Uzlaşma yakın” açıklamasını yaptı.

Rus basınına demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Görüşmelerin dördüncü turu yarın veya ertesi gün olabilir.” dedi. Tüm sorunların ele alındığını aktaran Mihail Podolyak, “Şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz.” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay