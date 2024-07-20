  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemi harekete geçti! Tarihi anlar

Dünya gündemini değiştiren yatırım Türkiye'de bu araziye yapılacak: Warren Buffett destekliyor

Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

F-35 savaş uçaklarında sorun çözüldü ama bu iş MMU Kaan'a gidiyor

Real Madrid'de Arda Güler herkesi şaşırttı! Satışlar resmen patladı: Herkes şaşkın…

Petrol çıkarılan sondaj kule sayısı azaldı! Her geçen hafta azalıyor, herkes şaşkın

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

Wanda Nara'nın babası kriz çıkardı! Icardi sorunu çözmeye gider mi?

Mete Yarar 'tezgah bu' diyerek duyurdu: Türkiye ABD uçağını vurabilir

İstemezükçü solculara kötü vatandaşa iyi haber! Akdeniz'in yeni ulaşım üssü geliyor
Dünya Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz
Dünya

Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz

Yeniakit Publisher
2024-07-20 23:39:00 -
Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz

İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından başta Tel Aviv ile ABD ve destekçilerinin sorumlu olacağını açıkladı.

İsrail'in, Yemen'e düzenlediği bombardıman sonrası Orta Doğu'da gerilim artarak tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınadı.

'YEMEN'DEKİ SALDIRININ SONUÇLARINDAN İSRAİL, ABD VE DESTEKÇİLERİ SORUMLU OLACAK'

Yazılı açıklama yapan Kenani, saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade etti.

Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını belirtti.

Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentine bombardıman başlatmıştı. ABD ile koordine olarak düzenlenen bombardımanda Hudeyde Limanı'na onlarca füze atıldı.

İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!
İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!

Gündem

İHL’li İsmail Gazze'ye şifa olacak!

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!
Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Dünya

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Müdahale edilmeseydi Kıbrıs Gazze olacaktı! Erdoğan'ın o çağrısı dönüm noktası oldu
Müdahale edilmeseydi Kıbrıs Gazze olacaktı! Erdoğan'ın o çağrısı dönüm noktası oldu

Gündem

Müdahale edilmeseydi Kıbrıs Gazze olacaktı! Erdoğan'ın o çağrısı dönüm noktası oldu

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!
Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

Aktüel

Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit
İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Gündem

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit
İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Gündem

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor
Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

Dünya

Katil İsrail'den soykırım! Gazze'de şehit sayısı artıyor

{relation id:1870460 slug:'ihlli-ismail-gazzeye-sifa-olacak'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23