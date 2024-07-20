Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz
İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından başta Tel Aviv ile ABD ve destekçilerinin sorumlu olacağını açıkladı.
İsrail'in, Yemen'e düzenlediği bombardıman sonrası Orta Doğu'da gerilim artarak tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınadı.
'YEMEN'DEKİ SALDIRININ SONUÇLARINDAN İSRAİL, ABD VE DESTEKÇİLERİ SORUMLU OLACAK'
Yazılı açıklama yapan Kenani, saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade etti.
Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını belirtti.
Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.
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Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.
NE OLMUŞTU?
İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Yemen'in Hudeyde kentine bombardıman başlatmıştı. ABD ile koordine olarak düzenlenen bombardımanda Hudeyde Limanı'na onlarca füze atıldı.
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