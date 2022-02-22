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Dünya Savaş patladı patlayacak! Putin'e böyle seslendiler: Asker gönder!
Dünya

Savaş patladı patlayacak! Putin'e böyle seslendiler: Asker gönder!

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass'ta ayrılıkçılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den askeri destek istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 07:12:00 -
Savaş patladı patlayacak! Putin'e böyle seslendiler: Asker gönder!

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bombardımanların ve çatışmaların sıklaştığı bildiriliyor.

Bölgedeki Rus destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı birlikler, Ukrayna'yı kontrolleri altındaki bölgelere bombardıman düzenlemekle suçluyor.

Ukrayna ordusu ve yerel kaynaklar ise, Ukrayna tarafından herhangi bir saldırı olmadığını, bombardımanların Rus destekli ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirildiğini aktarıyor.

Bugün son olarak Rusya, iç güvenlik teşkilatı FSB'ye ait bir sınır karakolunun, Ukrayna'dan atılan bir mühimmatla vurulduğunu öne sürdü. FSB, karakolun sınıra 150 metre mesafede olduğunu kaydederken, Ukrayna ise Rusya'nın iddialarını reddetti.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri yetkililerinden Eduard Basurin bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın iktisadi ve askeri yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Rus Interfax ajansının aktardığı habere göre Basurin'in talebi bölgede çatışmaların sıklaştığı bir sürece denk geldi.

Bölge kaynakları, Donetsk ve Luhansk'tan ayrılıkçı liderlerin dün Moskova'ya gittiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün aynı zamanda Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor.

Bölgede çatışmaların artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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