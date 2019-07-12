Savaş mağduru çocukları karakalem çalışmasıyla anlattılar

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne (GHSİM) bağlı Palandöken Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerin, savaş mağduru çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla hazırladığı karakalem çalışması 60 eser, tarihi Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan ve resimlere QR kodu tanımlanan sergide, öğrenciler savaş mağduru çocukların yaralarına dikkati çekmek amacıyla yakalarına yara bandı takarak farkındalık oluşturdu.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gazetecilere yaptığı açıklamada, resim kulübü öğrencilerinin yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu sergiye hazırlandıklarını söyledi.

Merkez olarak bu güzel çalışma için "Savaşın Çocukları" sergisini açtıklarını ifade eden Gözütok, "Bu serginin farklı bir özelliği olarak akıllı telefon üzerinden QR kodu okutularak resmi kimin ve hangi duyguyla yaptığı görülebiliyor." dedi.

Gözütok, gençlerin önü açıldığında ne kadar güzel işler yapabildiklerinin gördüklerini belirterek, anlamlı sergiyi açmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan üyelere teşekkür etti.

Öğrencilerin, savaş mağduru çocuklardan çok etkilendiği için böyle bir çalışma yaptığını vurgulayan Gözütok, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki savaşların en büyük mağdurları çocuklar oluyor. Öğrencilerimiz de onların duygularını anlatmak istediler. Kara kelem çalışmasını insanlığın ve çocukların bu kara talihini anlatmaya en müsait bir resim tekniği olarak gördük. Resimleri çizerken ve görürken tüylerimiz diken diken oldu. Hepimizin ağzında 'Rabbim hiçbir ülkeye ve millete savaşlar yaşatmasın, çocuklar hep gülsün' duası oldu."

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Nurşen Ekinci ise sergide savaş mağduru Ayla bebeğin resmini çizdiğini ifade ederek, "Bu resmi yaparken o resmin duygusunu hissederek yapmaya çalıştım ve resme uygun şiir yazdım. Resmi yaparken de bu duyguyu çok hissettim." diye konuştu.