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Savaş korkusu sardı! 'Dünya bedelini ödeyemez'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin taraflar itidal çağrısı yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:23
Savaş korkusu sardı! 'Dünya bedelini ödeyemez'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran-ABD gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

"BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli." diyen Dujarric, Guterres'in tüm tarafları maksimum itidale ve hali hazırdaki gerginliği daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdığını aktardı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:23
  1. ABD
  2. İran
  3. BM

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