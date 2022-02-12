Savaş haberleri sonrası dolar Rusya'da fırladı

Bu hafta "tansiyonun düşmeye başladığı" yorumlarıyla hızla değer kazanan ve 75 rublenin altını gören dolar, Rusya'da cuma günü Mart 2020'de pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük kayıpla haftayı 77 rublenin üzerinde tamamladı.



Özellkle Batılı ülkelerinin birbiri ardı sıra vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeyi tavsiye etmeleri ve büyükelçilik çalışanlarını Kiev'den tahliye etmeye başlamarının etkisiyie, Moskova Borsası'nda dolar kuru hızla 75, 76 ve 77 rubleyi geçti ve bir günde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.



Moskova saati ile 21.36 itibarıyla, dolar 77.58 rubleye kadar tırmandı ve şubat ayının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Euro da fırladı

Euro iki hafta içinde ilk kez 88 ruble barajını geçti ve yüzde 2,1 oranında artışla 88.34 rubleyi gördü.



Perşembe günü, ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Ukrayna'yı mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini tavsiye etti.

Peş peşe açıklamalar

Cuma günü, Japonya, Karadağ, Güney Kore, Letonya, İsrail, Norveç, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından benzer tavsiyeler yayınlandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunma tehlikesini en üst düzeye çıkardı.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, olası çatışma ihtimaline karşı bir uyarı yayınladı ve diplomat ailelerinin Kiev'den tahliyesine başladı.



Norveç ayrıca Ukrayna sınırına 250 km mesafedeki Rusya topraklarını ziyaret etmemeyi de tavsiye etti.



İsrail ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki diplomat ailelerinin tahliyesine başladı.



ABD kaynakları, "önümüzdeki hafta bir Rus işgalinin başlayabileceğini" iddia etti.



Savaş beklentisiyle petrol fiyatları da yükseldi. Brent varil fiyatı yüzde 4,3 artarak 95,2 dolara çıkarak



Eylül 2014'ten bu yana en yüksek fiyat görüldü.



Rusya'nın dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Ukrayna ile birlikte küresel arzın yüzde 20'sini sağladığı tahıl piyasasında da fiyatlar yükseliyor. ABD'de Mart ayı vadeli buğday işlemleri yüzde 4,2 artarak 803,6 dolardan işlem gördü ve Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeye yaklaştı.