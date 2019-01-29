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Savaş çanları mı? "Seçenek masada"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini kaydetti.

29 Ocak 2019 Salı 06:14
Savaş çanları mı? "Seçenek masada"

Axios haber sitesine konuşan Graham, Trump ile Venezuela konusunda yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Graham, Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma konusunda fikrini sorduğunu, kendisinin ise böyle bir hamlenin sorunlara yol açacağını ifade ettiğini belirtti.

Senatör Graham, "Bunun üzerine Trump, 'Şaşkınım sen herkesi işgal etmek isteyen birisin.' diye karşılık verince ben herkesi işgal etmek istemediğimi, sadece ulusal güvenliğimiz tehdit altındayken askeri gücümüzü kullanmak istediğimi söyledim." dedi.

Graham ayrıca, Trump'ın Venezuela konusunda "oldukça savaş yanlısı" olduğunu da söyledi.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 06:14
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