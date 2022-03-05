Savaş açan Rusya'ya öyle Türkiye'ye böyle

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "Savaş açan Rusya’nın sadece üyeliğini askıya al, Türkiye’yi ihraca kalk!" başlıklı yazısında Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ispat etti. Karahasanoğlu, AİHM'in Osman Kavala kararı nedeniyle Türkiye'yi Avrupa Konseyi üyeliğinden ihraç etme prosüdürünü başlatan Batı'nın, Ukrayna'yı işgal eden, binlerce insanı öldüren Rusya'ya karşı sadece Rusya'nın üyeliğini askıya almakla yetindiğini söyledi. Karahasanoğlu, Avrupa'nın bu tavrı sonrası demokrasi naraları atan muhalefete de göndermede bulundu.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;



Ne kadar ahlaksız, ne kadar çakal bir dünya sistemi içindeyiz, bakar mısınız..

AİHM karar vermiş..

Osman Kavala’nın bir davadaki tutukluluk durumu, yanlış imiş..

Türkiye’deki mahkeme, o davada tahliye kararı vermiş..

Ama..

İtiraz edebilirsiniz.



“Amma da tesadüf ya” diyebilirsiniz..

Başka bir davadan, Osman Kavala için yeniden tutuklama kararı verilmiş..

Dolayısı ile..

AİHM’in verdiği karar hem uygulanmış.



Hem de Osman Kavala tahliye olduğu gün, tekrar cezaevine girmiş..

“Hukuk dolanılmış, aynı gün hem tahliye, hem tutuklama tesadüf olamaz” diyebilirsiniz..

Ama bu olay üzerinden..

“Türkiye, AİHM kararlarını uygulamıyor. Avrupa Konseyi üyeliğinden ihraç edilmesi prosedürünü başlattık” derseniz..

Cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan kimi uşaklar da..

İçimizdeki hainler de..



“Bu iş bize çok pahalıya mal olacak. Kavala’yı bırakmadığımız için, Avrupa Konseyi yakında Türkiye’yi üyelikten ihraç edecek, konseyden ihraç olduk mu, ambargolar gelecek. Yaptırımlar gelecek” diye, Avrupalılardan fazla kralcı kesilirlerse.