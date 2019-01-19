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Satürn aslında halkasızmış! Milyarlarca yıl sonra oluşmuş

Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi 4,5 milyar yıl yaşındaki Satürn gezegeninin milyarlarca yıl boyunca halkasız olduğu öğrenildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:41
Satürn aslında halkasızmış! Milyarlarca yıl sonra oluşmuş

İtalyan gök bilimcilerin liderliğindeki bir ekibin araştırması, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi 4,5 milyar yıl yaşındaki Satürn'ün 3 ana halkasının, 10 ila 100 milyon yıl önce çıkmaya başladığını ortaya koydu.

Halkaları olmadan milyarlarca yıl

Araştırmada Satürn'ün, nasıl oluştukları hala gizemini koruyan halkaları olmadan milyarlarca yıl varlık gösterdiği sonucu elde edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA)Cassini aracının gözlemleri üzerinde çalışan bilim adamlarının, çekim kuvveti ölçümleri yoluyla kütlelerini hesap ederek, halkaların yaşları konusunda tahminde bulunduğu belirtildi.

Ekibin lideri Sapienza Üniversitesi'nden Luciano Less, bulgularını, "bu harika görevden edindiğimiz bir diğer armağan" sözleriyle nitelendirdi.

Less, "Cassini, tüm diğer devler gibi ardında uzun süre devam edecek bir miras bıraktı" dedi.

"Halkalar buz, toz ve organik kirleticilerden oluşuyor"

Satürn'ün halkaları büyük ölçüdebuzdan, çok az miktarda toz ve muhtemel organik kirleticilerden oluşuyor.

Çalışmanın ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Cassini, 13 yıllık keşif yolculuğunun ardından Eylül 2017'de gezegenin halkaları arasına dalarak görevini tamamlamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:41
  1. Güneş Sistemi
  2. Satürn gezegeni
  3. Satürn'ün halkası
  4. Satürn aslında halkasızmış
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