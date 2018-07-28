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Sattığına pişman olduğu arabasına 30 yıl sonra kavuştu

Çorum’da iki kardeş, babalarının 30 yıl önce sattığına pişman olduğu otomobili, uzun süren aramalarla buldu. Otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas (55), "Yıllarca otomobili arayıp bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler" dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:28
Sattığına pişman olduğu arabasına 30 yıl sonra kavuştu

Çorum’da yaşayan müteahhit Cengiz Atlas, 30 yıl önce 1988 model 19 AT 474 plakalı otomobilini bir başkasına sattı. Bir süre sonra sattığına pişman olan Atlas, yıllarca otomobili aradı ancak bulamadı. Durumu bilen oğulları Emre (29) ve Eren Atlas (26), galericilik işi yapan tanıdıkları ile birlikte otomobili aramaya başladı. Kardeşler uzun süren aramalarının ardından otomobili Çorum merkeze bağlı bir köydeki samanlıkta kullanılmaz halde bularak satın aldı.

Yıllardır aradığı, ancak bulamadığı otomobili karşısında gören baba Cengiz Atlas, "Ben bu otomobili tam 30 yıl önce satın almıştım. Bir süre sonrada sattım. Ardından da sattığıma pişman oldum. O zamanlar ticaret yaptığın insanlara ulaşmak çok zordu. Yıllarca arayıp, bulamamıştım. Oğullarım bulmuşlar ve satın alıp bana geri getirdiler. Beni çok mutlu ettiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:28
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