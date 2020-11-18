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Spor Satrançta, genç milliler çevrim içi kampta bir araya geldi
Spor

Satrançta, genç milliler çevrim içi kampta bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:05:34 -
Satrançta, genç milliler çevrim içi kampta bir araya geldi

ANKARA (AA) - Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nın ikincisi çevrim içi başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, TSF başantrenörü Yakup Erturan'ın koordinatörlüğünde başlayan kampa, 7-18 yaşları arası 170 sporcu ile 24 antrenör katılıyor.

Büyükusta unvanına sahip, milli satranççı Batuhan Daştan'ın maç analizleri yapacağı kampta yarın psikolog Aytaç Kendirci, "Stres yönetimi" başlıklı seminer düzenleyecek.

Psikolog Büşra Arığ'ın 20 Kasım Cuma günü "Psikolojik faktörlerin performansa etkisi" başlıklı sunumu ile devam edecek kamp programında, 21 Kasım Cumartesi günü ise kadın büyükusta unvanına sahip Kübra Öztürk Örenli de bir sunum yapacak.

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