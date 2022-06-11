Satın alınan kurbanlık kesmeden önce ölürse ne yapacağız?

YENİ AKİT/ ANKARA

Kurban Bayramı'na 1 ay kaldı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan mübarek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı gününe dek sürecek. Bu süreçte kurbanlarını almaya başlayan vatandaşlar bazı soruları da sormaya başladı.

"Kesmeden ölürse?"

Birçok vatandaşın sorduğu; "Kurban bayramında kesmek üzere satın aldığım hayvan kesmeden önce öldü. Ne yapmam gerekir?" sorusunu Adana müftüsü Dr. Hasan Çınar cevapladı.

"Vücubiyet üzerinden düşmemiştir"

Müftü Çınar'ın cevabı şöyle:

"Eğer ekonomik durumunuz iyi ve kurban kesmek size vacip ise yeniden bir kurbanlık satın alır ve kurban bayramında kesersiniz. Çünkü zengine vacip olan kurban ibadeti eda edilmemiştir. Vücubiyet üzerinden düşmemiştir. Eğer fakir iseniz, yeni bir kurbanlık alıp kesmeniz gerekmez. Aslında fakir birisi kendisine vacip olmayan bu ibadeti kurbanlık satın almakla kendisine vacip kılmıştır. Ancak satın aldığı kurban ölürse, bu durumda kendisinden vücubiyet sorumluluğu düşer. Böylece fakirin tekrar kurbanlık alıp kesmesi gerekmez."