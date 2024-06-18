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Ekonomi Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak
Ekonomi

Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yeniakit Publisher
2024-06-18 13:20:00 -
Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurbanlıklarını pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan 'Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi'nden karkas et olarak ESK tarafından alınacak. Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. 

 

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