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Ekonomi Satılan konut sayısı yüksek fiyatlar sebebiyle düştü
Ekonomi

Satılan konut sayısı yüksek fiyatlar sebebiyle düştü

Türkiye genelinde konut satışları 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarının aşırı yüksek olması sebebiyle satışların durma noktasına geleceği ve fiyatlarda ciddi düşüşler olacağı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 11:28:00 -
Satılan konut sayısı yüksek fiyatlar sebebiyle düştü

Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarının aşırı yüksek olması sebebiyle satışların durma noktasına geleceği ve fiyatlarda ciddi düşüşler olacağı bekleniyor.

Türkiye genelinde Aralık ayında 226 bin 503 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

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