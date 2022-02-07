Satanist program kaldırıldı sıra sapkın festivallerde!

Faruk Arslan İstanbul

Asırlarca İslam’ın bayraktarlığını yapan Müslüman Anadolu’yu Haçlı/Siyonist Batı’dan ithal uygulamalarla dönüştürmeyi amaçlayan sapkınlar, bir yandan misyonerlik faaliyetlerini icra ediyor, diğer taraftan milleti ruh kökünden koparacak zehirli aktiviteleri “eğlence” kılıfıyla gençlere zerk ediyor. Doğrudan dinsizleştirilemeyen gençlerimize yönelik düzenlenen bu aktiviteler yarışma, festival, konser, spor gibi cazibeli uygulamalarla harmanlanıyor. Son örneğini “Maske Kimsin Sen” isimli sapkın yarışma ile gözlemleyen Türkiye; aileleri parçalayıp, geleceğimiz olan gençleri dejenere etme maksatlı satanist ritüellerinin yarışma adı altında ekranlara taşındığı sinsiliğe çığ gibi tepki gösterdi.

Şikayetler üzerine RTÜK inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu ve benzeri yayınlara set olacak tedbirler hayata geçirildi. Yayınına son verilen sinsi ve sapkın yarışmanın ardından aileler, bu kez bir diğer zehire dikkat çekti: Sapkın festivaller!

Hedef üniversite gençliği

Tabiatı din edinen paganistler, ateşe tapınan şamanistler, hayvan odaklı ayinlerle satanizmi hortlatmak isteyen sinsi oluşumların koro halinde gerçekleştirdiği festivaller, özellikle üniversite öğrenimi için yuvasından uzak olan öğrencileri, kurulan tuzaklarla özünden koparıyor. Uyuşturucu torbacılarının kol gezdiği, alkolün su gibi aktığı, fuhuş rezilliklerinin yaşandığı bu aktiviteler özellikle doğa içerisinde kızlı-erkekli çadırlarda gerçekleştiriliyor. Yüksek giriş ücretleri bulunan bu organizasyonlar ‘Solarado’, ‘Sacred Aeon’, ‘Walpurgis’, ‘Karia Psytrance Gathering’, ‘Weare Hippies’, ‘Kariain Valentines’, ‘The Dark Cod’, ‘Metacore’, ‘Magic of the Chaos’ gibi isimlerle Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Ana babalar feryat ediyor

Evlatlarını bu festivallere kaptıran anne babaların feryat figan ettiği rezaletler, Akit’in haberleriyle yer yer engellense de ülke çapında sinsi şekilde düzenlenmeye devam ediyor. CİMER üzerinden devletin bütün kademelerine şikayet üstüne şikayet ulaştıran aileler, bu zehirli festivallerin de kökünün kazınmasını istiyor.

CİMER’e başvuru yapan annelerden S.A. “Bir tek evladım var. Tükendim artık, baş edemiyorum. Çocuklarımız elden gidiyor. Defalarca yardım istedim. Bu uyuşturcu festivalleri, aile değerlerini yok eden, gençleri gerçek hayattan koparan festivallerdir. Yalvarıyorum, yasaklayın bunları” sözleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.