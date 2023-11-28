Satanist Metallica grubu Suudi Arabistan'da konser verecek!

Müzik grubu Metallica'nın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da konser vereceği bildirildi.

Metallica önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da ilk kez konser verecek.

Müzik grubu, 14 Aralık'ta Riyad'da düzenlenecek üç günlük Soundstorm festivalinin açılış gecesinde sahne alacak.

Etkinlikte yer alması planlanan diğer şarkıcı ve gruplar arasında Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., Black Eyed Peas, J Balvin ve Anne-Marie'nin yanı sıra DJ'ler Tiesto ve David Guetta da bulunuyor.

Geçen yıl Riyad'da düzenlenen Soundstorm festivaline 600 binden fazla kişi katılmıştı.

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Suudi Arabistan'da eğlence etkinliklerinin sorumlusu Heyetu-t Terfiyye

Suudi Arabistan'da 2016'da resmi kurum olarak kurulan Heyetu-t Terfiyye'nin (Eğlence Heyeti) faaliyetleri, başına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkadaşı Türki Alu-ş Şeyh'in atanmasının ardından hız kazandı.

Daha önce ülkede aleni olarak Noel ve yılbaşı kutlamak yasakken, 2020 ve 2021 yıllarının girişinde bu yasak uygulanmadı. Bu sene ise yılbaşı kutlaması bizzat devlet tarafından düzenlendi. Önceki iki yılda Noel ağacı satışı serbest bırakılırken, bu sene Riyad Belediyesi tarafından şehirde Noel ağaçları sergilenerek Noel kutlaması da fiilen resmileştirildi.

Devlet eliyle gerçekleştirilen kutlamalara ise dini kurum ve şahıslardan dikkat çeken bir eleştiri gelmiyordu. Yönetimi desteklemekle beraber, Heyetu-t Terfiyye'yi isim vererek eleştirdiği için bazı din adamlarına son yıllarda konuşma yasağı getirilmişti.

Suudi rejiminin bu uygulamaları sebebiyle din adamlarının hapsedilmemek için tamamen akademik çalışmalara yöneldiği veya sosyal olaylarla ilgili konuşmalarını çok genel ifadelerle geçiştirdiği dikkat çekiyor.

Bazı uzmanlar Suudi Arabistan'daki dini muhalefetin bu suskunluğunu fırtına öncesi sessizliğe benzetiyor. Bazıları ise bunun aksine, söz konusu sessizliğin, kültürel kırılmadan geri dönüşün zor olduğunu gösterdiği görüşünde.

Kaynak: Mepa News