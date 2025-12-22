  • İSTANBUL
'Satan değil satın alan olacağız' diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

'Satan değil satın alan olacağız' diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

AK Parti döneminde Gömeç’e yeni ve modern bir otogar yapılması amacıyla satın alınan 7 bin 200 metrekarelik değerli arsa, CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından satış listesine alındı. Karar, ilçede büyük tepki topladı.

AK Parti döneminde Gömeç’e yeni ve modern bir otogar yapılması amacıyla satın alınan 7 bin 200 metrekarelik değerli arsa, CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından satış listesine alındı. Karar, ilçede büyük tepki topladı.

AK Partili eski Başkan Yücel Yılmaz döneminde, 2022 yılında Gömeç ilçe girişinde bulunan arsa TARİŞ’ten 6 milyon TL bedelle satın alınmış, kamuoyuna “satan değil, satın alan belediyecilik” vurgusuyla duyurulmuştu. Amaç netti: Gömeç’e yakışır bir otogar yatırımı.

 

Göreve geldikten sonra belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkaran CHP’li Başkan Ahmet Akın, bu kez de otogar için alınan arsayı satışa çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 291 ada 106 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin sözleşmenin hazırlanarak meclise sunulmasını talep etti. Söz konusu madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Arsanın satışı, 13 Ocak’ta CHP’nin çoğunlukta olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylamaya sunulacak. AK Parti döneminde, CHP’li Gömeç Belediyesi’nin de yararı gözetilerek alınan arazinin yine CHP’li bir başkan tarafından satışa çıkarılması, ilçe sakinlerinde şaşkınlık ve hayal kırıklığı oluşturdu.

Gömeçliler, yıllardır beklenen otogar yatırımının bu kararla birlikte askıya alındığını dile getirirken, AK Partili meclis üyelerinin satışa ret oyu vereceği öğrenildi. Gözler şimdi meclisten çıkacak karara çevrildi.

