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Gündem SAT Komandoları çıkartma yapıyor! Yunanistan'a gönderme
Gündem

SAT Komandoları çıkartma yapıyor! Yunanistan'a gönderme

Yeniakit Publisher
2024-02-26 06:57:00 - 2024-02-26 07:04:02
SAT Komandoları çıkartma yapıyor! Yunanistan'a gönderme

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan Sat komandolarının fotoğrafını paylaşarak, "Maviliğin ardından gelir ansızın" notunu düştü.

Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin savaş hazırlığı içinde olduğu belli eden bir açıklama yapmıştı. Grivas açıklamasında “Türkiye korkunç cephaneliği ile Yunanistan'la topyekun ve uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

MSB'DEN YUNANİSTANA GÖNDERME

Milli savunma Bakanlığı Grivas'ı açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan'a göndermede bulundu. Bakanlık, SAT komandolarının fotoğrafını paylaşarak "Maviliğin ardından gelir ansızın" notunu düştü.

 
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