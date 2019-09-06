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Sason’da kadınlar kurutmalık yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) bir araya gelen kadınlar, kurutmalık sebze ve meyve yapıp satarak ailelerine ekonomik destek sağlıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 15:45
Sason’da kadınlar kurutmalık yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) bir araya gelen kadınlar, kurutmalık sebze ve meyve yapıp satarak ailelerine ekonomik destek sağlıyor.


İlkbaharda ÇATOM binası bahçesinde ektikleri sebzeleri toplayan kadınlar, sebzeleri konserve başta olmak üzere çeşitli şekillerde değerlendiriyor. Kuruttukları sebzeleri ipe asan kadınlar, kış mevsiminde de bunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sason Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM’da bulunan kadınlar, ilçede bolca bulunan meyvelerden çilek reçeli, böğürtlen reçeli, incir reçeli ve yaptıkları turşunun ardından bu kez de kurutmalık sebze ile konserve işine girdi. Çiftçilerden satın alınan domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri oyan kadınlar, ardından ipe dizerek güneş altında kurutuyor.


Kuruttukları sebze ve yaptıkları konserveleri ülkenin her köşesine göndererek sattıklarını belirten ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, kadınlara sundukları ekonomik destekle, kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunduğunu belirtti. Bozkurt,” İlçemizde yetişen çilek, incir, böğürtlen ve benzeri meyveleri toplayarak reçellerini yapıyoruz. Ayrıca bu meyvelerimizin hepsinden pekmez de yapıyoruz. Kadınlarımız ile beraber kendi bahçemizden topladığımız sebzelerden konserve yapıyoruz. Bir kısmını da dolmalık olarak binamızın önünde iplere dizerek kurutuyoruz. Yaz mevsiminde ilçemizde bol bulunan sebze ve meyveleri çok amaçlı olarak değerlendiriyoruz. Bu hazırladığımız ürünleri ülkemizin her köşesinden isteyen vatandaşlara satarak ailelerimize ekonomik destek sağlıyoruz. Burada çalışan birçok bayan alilerinin geçimini bu ürünlerle sağlıyor. İlk siparişimizi Batman milletvekilimiz Ziver Özdemir’den aldık. ÇATOM binamızda kaymakamlığımızın desteği ile bütün kadınlarımıza destek sunmaya çaba serf ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:45
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