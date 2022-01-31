Şaşkına döndüler! Aynı organdan iki tane çıktı

Denizli’de yaşayan Faruk Karacaoğlu, 2009 yılında artan ağrıları sonrası hastaneye giderek safra kesesinden ameliyat oldu.

Geçen süre zarfında benzer rahatsızlıkları tekrardan ortaya çıkan Karacaoğlu, farklı doktorlara giderek tedavi olmaya çalışsa da sağlığına bir türlü kavuşamadı.

Yıllar sonra 2'nci bir safra kesesi olduğunu öğrendi

Son 2 yıldan bu yana 15 doktora giderek ağrılarından kurtulmaya çalışan hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet İmdat Koçberber tarafından yapılan muayenesinde ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şoke oldu.

Faruk Karacaoğlu, bir özel hastanede yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"Safra kesesi alındığı için ilaç tedavisiyle geliştirilmiş"

Safra kesesinin normal olanının ilk alındığını belirten Dr. Koçberber, "Safra kesesinin hem kanalı hem de damarının çift olması nadir bir durum. Yıllar önce benim bir hastamın da başına gelmişti. Bu hastamız 12-13 sene önce başarılı bir şekilde safra kesesi ameliyatı geçirmiş. Safra kesesinin orijinal yerinde olanı alınmış. Ancak normal yerinde olmayan arka tarafta yeni bir kanalı olarak ayrı damarı olan daha farklı ikinci safra kesesi varmış. Yıllar içerisinde bu kesenin içerisinde taşlar da oluşmuş. Hastamız farklı semptomlarla doktorlara gitmiş ama safra kesesi alındığı için ilaç tedavisiyle geçiştirilmiş." dedi.

"Tıkanıklığa sebep olup hayati tehlike oluşturabilirdi"

İlerleyen süreçte ikinci safra kesesinin önemli etkenlere neden olabileceğini ifade eden Dr. Koçberber, "Hastamızı dün kapalı bir şekilde ameliyat ettik ve bu ikinci safra kesesini biraz zor da olsa aldık. Biz de doktorlar olarak safra kesesinde ameliyat oldu diye ayrı bir safra kesesi olduğunu düşünüp buna göre hastada ileri tetikleri yapmamız gerekiyor. Ana safra kanalı dediğimiz poledok kanalına baskı yapıp neredeyse çürümesine, tıkanıklığına sebep olup hayati tehlikede oluşturabilirdi." diye konuştu.

"Sende safra kesesi var deyince şoke oldum"

Çok farklı tedavilerin uygulandığını belirten hasta Karacaoğlu ise, "Daha önceden 2009’da operasyon geçirdim sol keseden ameliyat olmuştum. Uzun bir zaman rahatsızlığım olmadı ama yazın yoğunlaşmaya başladı. Tekrardan hastaneye geldik ve doktor safra kesesi taşı olduğunu söyledi. Hocaya ben safra kesesi ameliyatı olmuştum deyince üzerinde durmamıştı. Farklı tedaviler uygulandı. Son 1-2 aydır ağrılarım daha da artarak yoğunlaştı. Buraya geldik ve filim çektik, İmdat bey safra kesesinde taş var dedi bana. Ben safra kesesinden ameliyat oldum deyince doktor da şaşırdı. Yapılan ultrason ardından gerçekten ikinci bir safra kesesi olduğu ortaya çıktı. Filmlerden sonra hocam ile bayağı şaştık. Sende safra kesesi var deyince şoke oldum." ifadelerini kullandı.