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Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını bırakıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü ön tekerini kaldırıp giderken arkasındaki arkadaşını düşürdü. Şaşkına çeviren olayda sürücü arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:49
Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını bırakıp kaçtı

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü. Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:49
  1. motosiklet sürücüsü

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