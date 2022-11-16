Şaşkın ördek gibiymiş! Üstünde de… Selahattin Demirtaş'tan Taksim saldırısıyla ilgili skandal sözler

Edirne'de tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yeni hamle geldi. İlk açıklamasında saldırıyı kınayan Demirtaş, yeni açıklamasında teröristle ilgili kafa karıştırmaya, PKK'yı aklamaya çalıştı. Demirtaş'ın özellikle bombalı çantayı Taksim'e koyan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır üzerinde şüphe oluşturacak sorular sorması dikkat çekti.

"Bu terör saldırısının faillerini, arkalarındaki güçleri, gerçek amaçlarını belki de hiç öğrenemeyeceğiz" diyen Demirtaş, "Bu vahşi katliamı, 2023'te yapılacak tarihi önemdeki seçimlerden, bölgesel ve küresel güç savaşlarından, Türkiye'nin iç siyasi iktidar odaklarının kapışmasından bağımsız ele alamayız" iddiasında bulundu.

21 Mart'ta 52 kilo patlayıcı ile yakalanan polis

"Haberi televizyonda görünce hafızam beni yakın geçmişe götürdü. Hiç kimse hakkında suçlamada bulunmadan, kimseyi şüphe altında bırakmadan sadece sormak istiyorum" diyen Selahattin Demirtaş, 21 Mart 2022 günü Hakkari Yüksekova'da 52 kilo patlayıcıyla yakalanan polis olayını hatırlatarak şöyle devam etti:

- Yakalanan 52 kilogram patlayıcı dışında, yakalanmayan ve aynı şekilde İstanbul'a getirilen başka patlayıcı var mı?

Sınır ötesi operasyon altyapısı mı?

- İstiklal'de patlatılan bomda kimin bombası? Dediğim gibi, sadece soruyorum. Ve devam ediyorum.

- Süleyman Soylu, kendisi İdlib'deyken İstiklal'de patlatılan bombanın kaynağını, ayağının tozuyla indiği İstanbul'da neden alelacele Kobani ve Afrin olarak açıkladı? Yoksa seçim öncesi, Suriye'ye bir sınır ötesi operasyonun altyapısı mı hazırlanmak isteniyor?

Şaşkın ördeğe döndü üstündeki tişört...

- Bombacı diye yakalanan, istihbarat eğitimi aldığı duyurulan ve "her şeyiyle" "İşte buradayım, beni yakalayın" diyen, yakalandığında da şaşkın ördeğe dönüşüp üstüne New York yazılı tişört geçirilip fotoğraf çektirilen kişi gerçekte kim?

- Bu katliamı kimin adına yaptı?

- Devlet içinden destek alınmadan, böylesi vahşi bir katliam İstiklal'in göbeğinde yapılabilir miydi?

Bombalı saldırı anını adım adım gösteren video

Selahattin Demirtaş gibilerin 'kaplama' propagandası yaptığı saldırının bugün ortaya çıkan görüntüleri ise herkesi susturacak cinsten oldu. Görüntüler bombacı kızı caddeye girişinden itibaren kare kare gösteriyor...