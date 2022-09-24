Şaşırtmayan rapor: LGBT sever Facebook, Filistinlilere karşı İsrail'den yana tavır alıyor

"Sosyal Sorumluluk İçin İş" (BSR) isimli danışmanlık firmasının hazırladığı rapora göre, Facebook ve Instagram'ın politikaları Filistinlilerin temel insani haklarını ihlal etti.

Rapor, 2021 yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında sosyal medyada yaşananları değerlendirmek üzere hazırlandı.

2021 yılının Mayıs ayında İsrail Batı Şeria ve Gazze'de yaygın ihlaller gerçekleştirmiş, Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda 66'sı çocuk 256 Filistinliyi katletmişti.

Bu dönemde Facebook'un ana şirketi Meta, Filistinlilerin gönderilerini sansürlemekle ve taraf tutmakla suçlanmıştı.

Hazırlanan rapor, Meta'nın Filistinlilerin ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, siyasi katılım ve ayrımcılığa maruz bırakılmama hakkını ihlal ettiğini ortaya koydu.

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Bu süreçte özellikle Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan yıkımlara ve Gazze'deki saldırılara dair Filistinlilerce yapılan sosyal paylaşımların silinmesi ve sansürlenmesi tepki çekmişti. Rapora göre Meta'nın, bölgedeki gelişmelere dair Arapça olan içerikleri silme oranı İbranice olan içerikleri silme oranından çok daha yüksek.

Hazırlanan rapor, Meta'nın tavrının tecrübesizlikten ileri geldiğini ve kasıtlı olmadığını savunuyor.

Ancak Meta gibi devasa bir şirketin, sahip olduğu 70 bine yakın çalışana ve milyarlaca dolar fona rağmen böyle bir sebeple hata yapmış olduğu iddiası kabul edilebilir bulunmuyor.

Daha önce de başta Facebook ve Twitter olmak üzere birçok sosyal platform, Müslümanlara karşı ayrımcı politikalar yürütmekle suçlanmıştı.

Kaynak: Mepa News