Şaşırtan teklif! İsmet İnönü, Alparslan Türkeş’i CHP'ye davet etti mi?

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, bugünkü köşesinde, "Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısını, Liderler Hapishanesi adlı kitabından bir bölüme yer vererek oluşturan Çalışlar, 1980 darbesi dönemindeki hapishane günlerinden dikkat çeken bir anısını paylaştı.

Oral Çalışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in o dönem kendisini hapishanede ziyaret ettiğini ve sohbet ettiklerini anlatırken, Türkeş'in İsmet İnönü ile ilgili ilginç diyaloğundan bahsetti.

Alparslan Türkeş'in, “İsmet Paşa bana 27 Mayıs’tan sonra, siyasete girmeyi teklif etti. CHP’ye davet etti. Metin Toker, Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal, Ecevit, Nüvit Yetkin gelip benimle görüşürlerdi" dediğini aktaran Oral Çalışlar, yine Türkeş'in, "Sonra birden tutumları değişti. Beni çekememeye başladılar. CHP, bir an önce iktidarı bırakıp gitmemiz yönünde tazyik ediyordu. İsmet Paşa’yla başa çıkamadık. Benim iktidarı tek başıma ele geçirmeyi düşündüğümü yayıyorlardı" ifadelerini kullandığını belirtti.