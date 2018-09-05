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Şaşırtan açıklama: Donald Trump devam ederse engelleriz

Twitter, Trump'ın öfkeli tweet'lerine devam etmesine izin vermeyeceğini belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:52
Şaşırtan açıklama: Donald Trump devam ederse engelleriz

Sosyal medya devi, devlet başkanları ve diğer insanlar için aynı standarda sahip. Çünkü söylenilenler doğal olarak haber değeri taşıyor. Ancak Twitter'ın politika sorumlusu Vijaya Gadde, "Başkan ya da başkası için bu bir istisna değil" dedi. Twitter'ın CEO'su, platformunun Cumhuriyetçilere karşı siyasi olarak ön yargılı olmadığını söyledi.

Yaklaşık 54.2 milyon insan Twitter'da Trump'ı takip ediyor.  Trump'ın nükleer kodları kullanmak için yasal yetkisi olsa da platformdaki tehdit vari sözleri Twitter'ın Hizmet Şartları'nın bir parçası olabilir.

Twitter'ın Trump'ın tehditkar paylaşımlarına izin vermesi de çelişki yaratıyor. CEO Jack Dorsey ve bütün şirket, ayrımcılık yaptığına dair ciddi eleştiriler alıyor. 

Dorsey, "Benim rolüm soru sormak ve tarafsız olduğumuzdan emin olmaktır. Kamu yararını gözetmek adına hizmet şartlarımızı sürekli güncelliyoruz" dedi

Dorsey, Twitter'ın şimdiye kadar ajansa bağlı olduğuna inanan ve son etkinliği gören 3.843 hesabı askıya aldığını belirtti. Dorsey, “Bu hesaplar, Amerikalı olduklarını iddia eden sahte kimlikler kullandı. Sosyal ve politik meselelere odaklanmış kişiler yarattı” dedi.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:52
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  2. trump
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