Saruhan Hünel kimdir?
Son zamanlarda pek çok kişi oyuncu Saruhan Hünel'in kim olduğunu, kariyerini hangi dizilerde rol aldığını araştırmaya başladı. Saruhan Hünel kim?
Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970’te İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Anne tarafından aslen Arap, baba tarafından ise aslen Selanik'lidir. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı devam edemeyen Saruhan Hünel, şarkıcı Aslı Hünel'in ağabeyidir.
Saruhan Hünel'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuruluş Osman (Alişar) (TV Dizisi)
2015 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Abdurrahman Erzincani) (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – Karagül (Kenan)(TV Dizisi)
2013 – Uğurlanmış Arzular (Azerbaycan TV Dizisi)
2012 – Araf Zamanı (Ali) (TV Dizisi)
2009 – Yeni Baştan (Murat) (TV Dizisi)
2009 – Aile Reisi (Saruhan) (TV Dizisi)
2008 – Serçe (Doğu Karatlı) (TV Dizisi)
2006 – Kaybolan Yıllar (Esmer / Haçlı / Sinan) (TV Dizisi)
2003 – Melek (Ferhat Güney) (TV Dizisi)
2000 – Milli Saraylarımız (TV Dizisi)
1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Erol) (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (2) (Suat) (TV Dizisi)
1999 – Nilgün (Suat) (Sinema Filmi)
1998 – Unutabilsem (Önder) (TV Dizisi)
1998 – Güzel Günler (TV Dizisi)
1998-2002 – Aynalı Tahir (Tilki Ekrem ) (TV Dizisi)
1994 – Kaygısızlar (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)
1993 – Yasak Sokaklar (Saruhan)(TV Filmi)
1993 – Ufukta Bir Ağaç (Sinema Filmi)
1992 – Gündüzün Karanlığı (Taşkın) (TV Dizisi)