Şartlı eğitim yardımını kimler alabilir? Öğrencilere hangi destekler veriliyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla ders başı yapacak. Maddi gücü yeterli olmayan aileler ise okula giden çocukları için devletin kendilerine hangi yardımları verdiğini araştırmaya başladı. Peki, kimlere okul desteği veriliyor?

Öğrencilere hangi destekler veriliyor?

Devlet öğrencilere ve ailelerine pek çok başlık altında eğitim desteği sağlıyor. Böylelikle öğrenciler maddi imkansızlık sebebiyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıyor.

Şartlı eğitim desteği nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı eğitim ödemesi ne kadar?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL’dir.

Kimlerin şartlı eğitim desteği kesilebilir?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı nedir?

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programının amacı okula devamı destekleyerek, okulu bırakma oranlarını düşürmek, öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını artırmaktır.

Kimler yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımına başvuru yapabilir?

Şartlar şöyle sıralanıyor;

99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olmak

Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet etmek

Hanede sosyal güvencesi olan bir bireyin olmaması

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı ne kadar?

Anaokulundan 8. sınıfa kadar Erkek Öğrencilere aylık 45 Lira

Anaokulundan 8. sınıfa kadar Kız Öğrencilere aylık 50 Lira

9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Erkek Öğrencilere aylık 55 Lira

9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Kız Öğrencilere aylık 75 Lira

Taşıma-Barınma-Yemek yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrenci barınma-taşıma-yemek yardımı yapıyor. MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Kimler Taşıma-Barınma-Yemek yardımı alabilir?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler

Taşıma-Barınma-Yemek yardımı ne kadar 2022?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Eğitim materyali yardımı nedir kimler alabilir?

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.