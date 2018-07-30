“Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü nedir?

Bu ifade bazı yörelerde yemin, bazı yörelerde “talâk” yani “karım boş olsun” anlamında kullanılmaktadır.

Buna göre “şart olsun” sözüyle boşama kastedilmişse bir talâk meydana gelmiş olur.

Bu sözle yemin kastedilmişse, bundan dolayı boşama meydana gelmez. Şartın bağlandığı eylem meydana gelince yemin bozulmuş olacağından yemin keffâreti ödenmesi gerekir (İbn Teymiyye, el-Fetâva’l-Kübrâ, III, 223; Bilmen, Kâmus, II, 244).