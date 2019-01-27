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Şart koştular: ABD çekilirse masaya otururuz

Afganistan Taliban Hareketi Sözcülüğü, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "ABD ülkemizden çekilmeyi kabul ederse diğer konuları masaya getiririz' dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 20:29
Şart koştular: ABD çekilirse masaya otururuz

Taliban ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelere ilişkin Taliban 'ABD Afganistan'dan çekilmeyi kabul ederse diğer konuları masaya getiririz' dedi.

Afganistan Taliban Hareketi Sözcülüğü, Amerika Birleşik Devletleri ABD ile Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen müzakerelere ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Altı gündür devam eden müzakerelerin bugün sonuçlanmasının ardından Taliban tarafından "‘İslam Emirliği Sözcülüğünün Doha’da ABD İle Yürütülen Müzakerelere İlişkin Açıklaması’ başlıklı bildiri yayınlandı.

“Katar’ın başkenti Doha’da son altı gündür devam eden İslam Emirliği müzakere heyeti ile Birleşik Devletler arasındaki toplantılar bugün nihayet buldu” ifadeleriyle başlayan bildiri metni sosyal medya ağlarından tüm dünyaya sunuldu.

Doha’daki toplantıların ana konusunun yabancı askerlerin Afganistan’ı terk etmesi olduğu ifade edilen açıklamada uygun ve etkin sonuçların elde edilebilmesi ve liderliklerin toplantı detaylarından haberdar edilmesi için bazı kararların ileriki toplantılara ertelendiği belirtildi.

"Haberler doğru değil"

“İslam Emirliğinin görüşmeler esnasındaki siyaseti netti – yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesi meselesi üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar diğer meselelerde ilerleme kaydetmek mümkün değil.”

Taliban Sözcülüğü, müzakerelerin sonunda temsilcilerinin Katar’a üstlendiği rol nedeniyle teşekkür ettiğini aktardı.

Açıklama Kabil yönetimi ile ilgili medyada çıkan haberlere de atıfta bulunan Taliban “Bazı medya kuruluşlarının bir ateşkes anlaşmasına varıldığı ve Kabil yönetimiyle görüşüldüğü yönündeki haberleri doğruyu yansıtmıyor" denildi.

"Yabancı askerler Afganistan'ı terk edecek"

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre biten müzakere görüşmelerinde yabancı askerlerin 18 ay içinde çekilmesini öngören bir taslak üzerinde mutabakata varılabileceğini iddia edildi

Taliban yetkililerine göre Katar’da devam eden altı günlük görüşmelerin ABD’nin en uzun savaşını sonlandırma meyliyle son bulacak. Yetkililer “Yabancı güçlerin 18 ay içinde çekilmesi ve ateşkesin uygulanması halinde barış sürecinin diğer hususları devreye sokulacak.” dedi.

Taliban muhabirleri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarında bugün ‘müjdeli haberler gelebileceğini’ ifade etti.Barış müzakerelerine ilişkin ABD tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:29
  1. ABD
  2. Taliban
  3. Afganistan

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