SARP ve SEDA sahaya indi: ASELSAN sistemleri Endonezya’da göreve hazır

ASELSAN Endonezya tarafından yapılan açıklamaya göre; ASELSAN SARP 12.7 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve ASELSAN SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi, belirlenen platforma başarıyla entegre edilerek gerçek mühimmatla test edildi. J-Forces’a tedarik edilen sistemler, Bandung’daki Endonezya özel kuvvet birimi KOPASSUS atış sahasında değerlendirildi.

Bu bağlamda ASELSAN, entegre edilen sistemlerin performans doğrulama atış testlerini tamamladığını ve tüm test hedeflerine ulaştığını bildirdi. Yapılan değerlendirme; atışlı koşullar altında sistem işlevselliğini, isabet hassasiyetini ve entegrasyon performansını doğruladı.

Testleri gerçekleştirilen SARP 12.7 mm UKSS, personelin zırhlı araçların içinden hedeflere müdahale etmesine olanak tanıyarak, ateş gücünü muhafaza ederken mürettebatın riskini azaltmak üzere tasarlanmıştır. SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi ise hafif silah ateşinin gerçek zamanlı akustik tespiti ve konumlandırılmasını sağlayarak, operasyonlar sırasında durumsal farkındalığı hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu sistemler; terörle mücadele, özel keşif ve doğrudan eylem dahil olmak üzere yüksek riskli görevleri icra eden KOPASSUS birliği ile hizmete giriyor. Bu entegrasyon çalışması, bu özel sistem kombinasyonunun birlik bünyesindeki ilk operasyonel kullanımını temsil ediyor.

ASELSAN Endonezya’nın belirttiği üzere proje; ASELSAN ve J-Forces arasında Endonezya içinde hızlı teslimat, sistem entegrasyonu ve doğrulamaya odaklanan verimli bir iş birliği modelini de yansıtıyor. Böylece çalışmanın uzun yurt dışı test döngüleri olmaksızın yeni kabiliyetlerin sahaya kazandırılmasında etkili bir yaklaşım sergilediğinin altı çiziliyor. Söz konusu entegrasyon ve test faaliyetlerini yerel olarak koordine ederek destekleyen ASELSAN Endonezya, süreç boyunca Endonezyalı ortaklar, mühendisler ve saha ekipleriyle çalıştığını da belirtiyor.

Bu bağlamda yapılan açıklamada ASELSAN Endonezya, SARP ve SEDA entegrasyon çalışmaları sırasında kazanılan deneyimden yola çıkarak, ülkedeki gelecekteki projelerde ve kabiliyet geliştirme programlarında rolünü genişletmeyi hedeflediğini de kaydetti.