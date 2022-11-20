Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ahıska Türkleri duygularını paylaştı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinden 20 gün önce yola çıkan ve Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 88 Ahıska Türkü, büyük mutluluk yaşadı.

Gürcistan'dan çıkışlarının ardından Sarp Sınır Kapısı'nda Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Artvin İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılanan Ahıska Türklerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mizam Muhammetalioğlu, 'Türkiye'ye gelmekten çok mutluyum. Allah razı olsun (Recep Tayyip) Erdoğan'dan, (Mevlüt) Çavuşoğlu'dan. Bizi Türkiye'ye getirdiler. 17 gün öyle yerde kaldık ki. 1944 sürgününde 6 yaşındaydım. Hiç otobüsten inmedim. Gece gündüz otobüste oturdum. 85 yaşındayım." dedi.

Alvida Taştanova ise 20 gün önce yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir duygu hissediyorum. Hiç umudumuz yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan. Teşekkür ederim. Bugün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu hissediyorum. Bugün 20. gün Allah'ıma binlerce şükür olsun. O günleri sanki unuttum. Bugün yaşadıklarım ile o günleri unuttum. Gerçekten çok zor günler geçirdik ama buraya ayağımı bastığım anda güzel şeyler oldu. Hiç beklemediğimiz anda bir mucize gibi." diye konuştu.

İşlemleri hızla tamamlanan ve burada misafir edilen Ahıska Türklerine çeşitli ikramlarda bulunularak eksikleri giderildi.

Kafileden bazıları daha sonra kara yolu ile Elazığ'a hareket ederken, Türkiye'de yakınları olanlar ailelerinin yanına gidecek.

Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu 88 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.