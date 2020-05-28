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Sarp Sınır Kapısı’ndan kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı

Sarp Sınır Kapısı’nda bir tırın çekicisi ile rüzgarlığının arasına saklanmış vaziyette Türkiye’ye girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:15:16 -
Sarp Sınır Kapısı’ndan kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı

Sarp Sınır Kapısı’nda bir tırın çekicisi ile rüzgarlığının arasına saklanmış vaziyette Türkiye’ye girmeye çalışan bir kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasına gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan, M.K. sevk ve idaresindeki 81 ABC 477 plakalı araçta, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında aracın çekici ile rüzgarlık kısmına gizlenmiş vaziyette bir şahıs tespit edildi. Söz konusu tespit edilen şahıs gizlendiği yerden çıkartılarak gerekli işlemler yapılmak üzere müdürlük hizmet binasına getirildi. Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan kişinin B.Ç. (39) olduğu tespit edildi.


B.Ç’nin Sarp Emniyet Kara Hudut Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan UYAP/TAHDİT sorgulamasında UYAP aranıyor kaydı olmadığı ancak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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