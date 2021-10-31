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Medya Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kariyeri
Medya

Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kariyeri

Sarp Levendoğlu oynadığı filmler | Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen karakterini oynayan Sarp Levendoğlu’nun kariyeri merak ediliyor. Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kaç yaşında? Sarp Levendoğlu oynadığı diziler

Yeniakit Publisher
2021-10-31 11:34:00 -
Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kariyeri

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide Romen Diyojen karakterini oynayan Sarp Levendoğlu’nun kariyeri ise merak konusu. Peki, Sarp Levendoğlu  Kimdir kaç yaşında?

Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kariyeri

Sarp Levendoğlu 25 Aralık 1981'de Ankara'da dünyaya geldi. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.

Rol aldığı filmler

O Şimdi Asker

Emret Komutanım Şah Mat       

Deliormanlı

Rol aldığı diziler

Lise Defteri

Çınaraltı

Emret Komutanım

Zeliha'nın Gözleri

Gece Gündüz

Mor Menekşeler

Küçük Ağa

Savaşçı

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