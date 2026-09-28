TİKA’dan Kırgızistan’a dijital destek: Bişkek’te yeni merkez açıldı

"KIRGIZİSTAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ": Eren de TİKA'nın 1992 yılından bu yana bu ülkede faaliyet gösterdiğini, 1993 yılında ise Bişkek'te resmi ofislerini açtıklarını belirterek, o günden bu yana Kırgızistan genelinde 1300'den fazla projenin hayata geçirildiğinin altını çizdi. Bir ağacın toprağın altında kökleri ve göğe uzanan dalları olduğu gibi, milletlerin de tarih ve kültür köklerinin bulunduğunu ifade eden Eren, Türk milleti ile Kırgız milletinin, Türkiye ile Kırgızistan'ın aynı köklere sahip iki ülke ve iki devlet olduğunu vurguladı. Eren, açılışı yapılan Teknogirişim Merkezi ve Dijital Kütüphane'nin gençlere sağlayacağı katkıya dikkati çekerek, "İnşallah, bu teknoloji merkezinde nice güzel fikirler üretilecek. Kırgız halkına, Kırgızistan'a ve Türk dünyasına fayda sağlayacak nice önemli teknolojik buluşlar ve çalışmalar yapılacak. Sizler ne kadar çok çalışırsanız, bu güzel ülke de o kadar güçlü bir ülke olur." ifadelerini kullandı.