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Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam eden işgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren düzenlediği kalleş saldırılarla yine masum sivilleri hedef aldı. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulun yakınını ve Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı evi bombalayan katil İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 2'ye yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1421'e ulaştı.

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Foto - Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Katil İsrail ordusu, uluslararası anlaşmalara ve yürürlükteki ateşkese aldırış etmeden Gazze Şeridi'nde katliamlarına yenilerini eklemeye devam ediyor! Soykırımcı İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

#2
Foto - Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okulun yakınını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti.

#3
Foto - Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin kuzeyinde, Meşheravi Caddesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Meşheravi ailesine ait evi hedef almıştı.

#4
Foto - Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kadın yaşamını yitirmiş, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı. Son saldırıyla birlikte İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

#5
Foto - Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1421 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 983 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 22 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 175 bin 98 kişi yaralandı.

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