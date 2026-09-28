Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ni bombalamaya devam eden işgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren düzenlediği kalleş saldırılarla yine masum sivilleri hedef aldı. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulun yakınını ve Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı evi bombalayan katil İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 2'ye yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1421'e ulaştı.