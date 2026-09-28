Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1421 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 983 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 22 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 175 bin 98 kişi yaralandı.