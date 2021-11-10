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Gündem Sarkisyan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Sarkisyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ne zafer ne de yenilginin sonsuza kadar sürmediğini belirterek, "Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 00:07:00 -
Sarkisyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin çözümüne değindi.

Sarkisyan, iki ülke arasındaki olası uzlaşıya ilişkin sorulan soruya, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan'ın birbirlerinin kültürlerine, tarihlerine hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini belirterek yanıt verdi.

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak güzel olur"

Bazı görüşlerini gizlemediğini belirten Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur. Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir" diye konuştu.

Ne zaferin ne de nihai yenilginin sonsuza kadar sürmediğini ifade eden Sarkisyan, "Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz" değerlendirmesinde bulundu.

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