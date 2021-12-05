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Aktüel Şarkıcı Serdar Ortaç'tan 'süresiz nafaka' isyanı: Evime ipotek koydu, eşek gibi çalışıyorum
Aktüel

Şarkıcı Serdar Ortaç'tan 'süresiz nafaka' isyanı: Evime ipotek koydu, eşek gibi çalışıyorum

Süresiz nafaka isyanını sürdüren şarkıcı Serdar Ortaç borçlarının affedildiğine dair çıkan haberler hakkında konuşarak, "Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 23:59:00 - 2021-12-06 00:06:33
Şarkıcı Serdar Ortaç'tan 'süresiz nafaka' isyanı: Evime ipotek koydu, eşek gibi çalışıyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç ve 2019 yılında boşandığı eşi Chloe Loughnan arasında yaşanan süresiz nafaka sıkıntısında, sular durulmuyor.

İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, eski eşi Ortaç hakkında konuşmuş ve dikkati çeken açıklamalar yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından konuşan Ortaç, "Chloe geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi." dedi.

Borçlarının silindiğine dair çıkan haber hakkında da konuşan şarkıcı, isyan etti.

Ortaç borçlarının silinmediğini ancak çalıştığı için gittikçe azaldığını söyledi.

"Evime haciz koydu, daha ne diyeyim"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icara gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getirdi.

Ortaç, ''Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyaloğumuz yok.

Evime haciz koydu daha ne diyeyim. O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah.'' dedi.

"Kim kimin borcunu siliyor bu devirde"

Borçlarının affedildiğini dair çıkan haberler hakkında da konuşan Serdar Ortaç şunları söyledi;

"Serdar'ın borçları affedildi diyorlar. Hayır. Evim vardı ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa, o yapıldı. Neymiş Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş.

Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum."

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