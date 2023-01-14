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Medya Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını! Büyük tepki...
Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını! Büyük tepki...

Yaptığı edepsiz paylaşımlarla gençliği zehirlemeye devam eden şarkıcı müsveddesi İrem Derici son paylaşımıyla yine pes dedirtti. Şarkıcıya sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:37:00 -
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını! Büyük tepki...

Yaptığı edepsiz paylaşımlarla gençliği zehirlemeye devam eden şarkıcı müsveddesi İrem Derici son paylaşımıyla yine pes dedirtti. Şarkıcıya sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve yaptığı rezil paylaşımlarla gündem olmaya çalışan şarkıcı İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne öncesi kulisten  bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü.

Derici'ye gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

"Bir kadın sanatçıya şu hareket yarışıyor mu?"

"Bu sanatçı mı şimdi?"

"Şimdi sen örnek bir sanatçı mısın ?"

"Şımarıklığın videosu ben utandım burda"

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