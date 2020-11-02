  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şarkıcı Ferman'dan 100 kg’lık uyuşturucu sevkiyatı!
Gündem

Şarkıcı Ferman'dan 100 kg’lık uyuşturucu sevkiyatı!

Şarkıcı Ferman Eren Nerkis ve babasının ölüm tehdidi ile uyuşturucu sevkiyatına zorlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:11:00 -
Şarkıcı Ferman'dan 100 kg’lık uyuşturucu sevkiyatı!

Şarkıcı Ferman Eren Nerkis, İddiaya göre babasıyla galeriden ikinci el tır aldı. Nakliye işine giren baba oğulun satın aldığı TIR, bir süre sonra arıza yaptı. TIR'ı galeriye götüren genç şarkıcı, aracı tamir ettirdikten sonra anlaştıkları ücretin dışında ekstra bir para talebiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre masrafa itiraz eden baba-oğul parayı ödemek için açık senet imzaladı.

Uyuşturucu sevkiyatına zorladılar

Senetle birlikte, iddiaya göre araç tamircisini şarkıcıya uyuşturucu madde taşımayı teklif etti. Babası teklif reddettiğinde ise ölümle tehdit edildi. Şahıslar, kendilerinin devletle çalıştığını, kendilerinin istihbaratta adamlarının olduğunu, herhangi bir tehlikesinin olmadığını, araca GPS taktıklarını, polis bölgesinden geçerken hiçbir sorun yaşamayacağımızı ancak jandarma bölgesinde bir şey yapamayacaklarını söyleyerek ikiliye teklifi kabul ettirdi.

Şarkıcı rehin alındı

Babası yola çıktığında garajda rehin tutulan şarkıcı, babasını yalnız bırakmamak için tarafları ikna etti ve uyuşturucu sevkiyatına babasıyla birlikte çıktı. Van'a TIR'la giden ikili, burada uyuşturucu 100 kilo uyuşturucu maddeyi aracına aldı. İstanbul'a geldiklerinde üçüncü köprüde jandarma tarafından yakalanan baba-oğul gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatından üç gün önce kendilerine işi bağlayan aracı şahsın hesabına 20 bin lira yatırdığı ortaya çıkan Ferman Eren Nerkis ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30'ar yıl istendi

Kendilerine uyuşturucu madde taşıttıran Zafer Fatih, Ferman Eren Nerkis ve babası Süleymen Nerkis hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..
İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!
Siyaset

İşte Kenan Evren’nin Mesut Yılmaz’a sorup durduğu soru!

Gazeteci Yavuz Donat, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Donat, darbec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay